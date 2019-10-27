« الزكاة والدخل » توضح شروط خصم ضريبة المدخلات

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن شروط خصم ضريبة المدخلات في حالة التعاقد بين المؤجر والمستأجر.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «العناية بالعملاء»، أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم، وفي حال عدم توفر فاتورة ضريبية لا بد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة، كما يحق للهيئة بحسب تقديرها قبول أو رفض ذلك المستند البديل.

وجاء ذلك ردًا على استفسار تم توجيهه إلى حساب الهيئة، قائلًا «أنا مستأجر (فندق) ومحرر بند في العقد مفاده أن الطرف الثاني يتحمل جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة؛ فهل يمكن لي أن أدخل مبالغ الإيجار المدفوعة في الإقرار الضريبي كمصروف بدون فاتورة ضريبية أو رقم ضريبي؟».

وتلتزم المملكة وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل، بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5%، وذلك بدءًا من ‏‏أول يناير للعام 2018.