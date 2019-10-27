حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن المكافأة الجامعية  

نايف السالم(صدى):

دعا حساب المواطن لضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل عند التسجيل في البرنامج وتحديث أي بيان يطرأ عليه تغيير حتى بعد نزول الدعم.

ورد حساب المواطن على استفسار طالبة جامعية بشأن إمكانية تسجيلها كفرد مستقل وطريقة إضافة المكافأة الجامعية، قائلا:”بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتم إضافة “رب الأسرة” كتابع لديك.

وأبان حساب المواطن:” أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

وشدد حساب المواطن:” لا بد من أن يتم الإفصاح عن المكافأة الجامعية، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب) وتحديث البيانات والضغط على أيقونة “حفظ”.