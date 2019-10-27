بعد الفيديو المسئ.. الهلال يلاحق مشجع نصراوي

ماجد محمد(صدى):

ردت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بقوة وحزم على مشجع لنادي النصر حرض على إيذاء لاعبي الهلال خلال مباراة الديربي أمام النصر، اليوم الأحد.

وأكد الناقد الرياضي حمد الصويلحي، أن الإدارة القانونية بنادي الهلال رصدت إساءة أحد المغردين وبدأت في إجراءات رفع شكوى قانونية حول ما تعرض له النادي من إساءات.

وبدأت الواقعة، منذ ظهور مشجع النصر خلال مقطع فيديو يتضمن ألفاظ نابية، طالب فيه لاعبي النصر بالتدخل العنيف واللعب بأسلوب خشن مع لاعبي الهلال خلال مباراة الديربي؛ بهدف إصابة اللاعبين المؤثرين في الفريق قبل نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر في الساعة ال19:55 مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.