مدرب الأهلي يوافق على عودة حسين عبدالغني للتدريبات الجماعية

نواف السالم(صدى):

وافق السويسري كريستيان جروس، مدرب النادي الأهلي، على عودة حسين عبدالغني مجددًا إلى التدريبات الجماعية.

واجتمع ” جروس ” مع اللاعب، مؤكدًا له أنه لا يمانع وجوده في التدريبات، وفي حال تمت الحاجة له سيكون اللاعب مشاركًا في المباريات المقبلة.

وأوضحت مصادر أن اللاعب مستمر مع ” الأهلي ” بالاتفاق مع الجهاز الفني والإداري، وأن كل ما يتم تداوله خلال الفترة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة.

وكان عبدالغني قد اُستبعد قبل شهر من التدريبات الجماعية من قبل المدرب الوطني صالح المحمدي لأسباب انضباطية وفنية.