ريال مدريد يفاوض رونالدو لتقلد منصب جديد
كشفت تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قدم عرض مختلف للنجم الدولي ولا عب اليوفنتوس كريستيانو رونالدو من أجل إعادته للنادي الإسباني .
وأكدت أن بيريز عرض على رونالدو أن يرتبط اسمه دائماً بريال مدريد حتى بعد الإعتزال من خلال تقلده منصب ” سفير ريال مدريد ” ، وذلك في مكسب هائل من النواحي التسويقية للريال .
ووعد رونالدو رئيس النادي بأن يكون ريال مدريد خياره الأول عندما يحين الوقت للحديث بمجرد أن يعلق حذاءه .
ومع ذلك فإنه لم يقدم موافقة نهائية خاصةً وأنه أعلن عن رضاه باللعب في صفوف اليوفي الذي يرتبط معه حتى 2021 م ، وأنه لا يفكر في الإعتزال على المدى القريب .
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