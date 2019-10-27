ريال مدريد يفاوض رونالدو لتقلد منصب جديد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قدم عرض مختلف للنجم الدولي ولا عب اليوفنتوس كريستيانو رونالدو من أجل إعادته للنادي الإسباني .

وأكدت أن بيريز عرض على رونالدو أن يرتبط اسمه دائماً بريال مدريد حتى بعد الإعتزال من خلال تقلده منصب ” سفير ريال مدريد ” ، وذلك في مكسب هائل من النواحي التسويقية للريال .

ووعد رونالدو رئيس النادي بأن يكون ريال مدريد خياره الأول عندما يحين الوقت للحديث بمجرد أن يعلق حذاءه .

ومع ذلك فإنه لم يقدم موافقة نهائية خاصةً وأنه أعلن عن رضاه باللعب في صفوف اليوفي الذي يرتبط معه حتى 2021 م ، وأنه لا يفكر في الإعتزال على المدى القريب .