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صور إبداعية عجيبة لموكب جمال تسير في البحر بعسير

صور إبداعية عجيبة لموكب جمال تسير في البحر بعسير
أبها(صدى):

وثقت مجموعة من الصور مشهد إبداعي عجيب لقافلة جمال تسير وسط مياه شواطئ عسير في موكب منظم أحاطته جمال الطبيعة ، ليثر إعجاب مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام .

ونشر المواطن والمصور السينمائي المبدع ” ماجد عون الأحمري ” الصور التي حققت رواج كبير ، مشيراً إلى جمال الطبيعة في المملكة وعظمة الخالق عز وجل الذي ألهمها النظام وهي تسير لتأكل من شجر المانجروف .

وأشار ” الأحمري ” إلى جمال الطبيعة بمنطقة عسير التي يمكن أن تجذب المزيد من السياح المحليين والأجانب مع تسليط الضوء عليها بما تضمه من جزر خلابة .

وأشار إلى أنه نفذ فيلم وثائقي عن الجزر في شواطئ عسير وجد أصداء كبيرة وتم عرضه في فوكس سينما ، لافتاً إلى طموحه الذي لا ينتهي للكشف عن المواقع الجمالية بالمملكة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85605 ] نشر منذ 32 دقيقة

رائع ، ياعابرات البحار .. وان كنتن سُفن الصحراء ..

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