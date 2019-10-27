بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن استهداف البغدادي بعدما كشفه راعي أغنام 

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو رجلا مدنيا من إدلب يكشف عن لحظات استهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قرب بلدة في شمال إدلب، حيث بدا الرجل في الفيديو، خلال حديثه مع مقاتلين، ينتمون إلى هيئة تحرير الشام، جاؤوا لتفقد المكان والتعرف على تفاصيل العملية.

وأوضح الرجل للمقاتلين بشأن واقعة استهداف البغدادي نقلاً عن راعي أغنام يعيش قرب المنزل الذي كان يتواجد به زعيم داعش، وشاهد مجريات العملية كاملة.

وقال الراعي إن قوات أجنبية، معها جنود عرب، هبطوا في تمام الساعة الـ 11 واستخدموا مكبرات الصوت: “أبو محمد سلامة سلم حالك” و”أبو محمد” نازح من مدينة حلب، كان قد اشترى المنزل الذي تمت مداهمته واستقر فيه.

وأطلق الجنود النار على المنزل وداهموه، أخرجوا 3 أطفال وسلموهم للراعي، كما طلبوا منه الهرب بهم مسافة كيلومتر واحد، كما أخبروه بأنه يمكنه العودة إلى الخيمة التي يسكن بها قرب المنزل بعد أن يسمع 3 غارات قوية، ويقصد الجنود بذلك الغارات التي دمرت مكان العملية بعد انتهائها.

وأشار الرجل في المقطع إلى أن الجنود أعطوا الراعي ضوءاً كي لا يستهدفه الطيران الذي كان يحلق في أجواء المنطقة، كما بثت لقطات مصورة للحظة قتل زعيم تنظيم داعش، تبين أنها للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا لتصفية البغدادي.