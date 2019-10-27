سوسن الشاعر والشليمي يحصدان لقب الشخصية الاعلامية والصحافية الخليجية لعام 2020

صيتة العماش(صدى):

اعلنت الجمعية العربية للصحافة والاعلام (آرابرس) “عن اسماء الشخصيات الفائزة بجوائز (كارنتر) و (آرابرس) الخليجية والعربية للصحافة والاعلام لعام 2020، حيث حصدت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر لقب الشخصية الصحافية الخليجية لعام 2020، فيما فاز بلقب الشخصية الاعلامية الخليجية لعام 2020 الدكتور فهد الشليمي، وحصلت اذاعة صوت العرب بالقاهرة على لقب الشخصية الاعلامية العربية لعام 2020، وذلك في ختام فعاليات مؤتمرات الشرق الاوسط السادسة للاتصالات الاستراتيجية (ميميست 2019 بالقاهرة”.

وقال رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر) ورئيس (آرابرس) الدكتور طارق ال شيخان” ان فوز الزميلة سوسن الشاعر هو تكريم للمرأة الصحافية العربية، التي سخرت كل طاقاتها للدفاع عن امن ووحدة واستقرار المجتمع العربي والذود عن الهوية العربية والتصدي للتحالف الشعوبي الثلاثي ايران وتركيا وشعوبيو السياسة القطرية، والذي يستهدف احتلال الامة العربية ونهب خيراتها والغاء هويتها وتاريخها”.

واوضح ال شيخان” ان لقب الاستراتيجية الاعلامية الخليجية لعام 2020 حصل عليه مجلس الشوري العماني كأفضل استراتيجية اعلامية مجتمعية، فيما حصلت وزارة الشغل والتكوين المهني على لقب الاستراتيجية الاعلامية العربية، فيما حصل على جائرة (جي اس سي) لاستراتيجية العلاقات العامة العربية لعام 2020 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي”.