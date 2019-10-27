بلدية خميس مشيط تزيل تعديات على مساحة مليون متر مربع وتكثف جولاتها الرقابية

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 224 جولة رقابية لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية شملت 100 محلاً مخالفاً، وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 65 محلاً وإنذار 22 محلاً آخراً، وقد إشتملت المخالفات على عدة نقاط وأهمها تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية، ورخص بلدية، وقد صرح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أنه تم مصادرة، وإتلاف 3316 كجم من الخضروات، والفواكة واللحوم، والأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية كبيرة من الزيوت التالفة، والمعاد استخدامها كما بين القرني أنه تم إزالة 42 بسطة عشوائية، ومخالفة لبيع منتجات متنوعة اشتملت على الإكسسوارات، والجوالات والفواكه والخضروات والملابس حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع أصحاب تلك الممارسات والأعمال المخالفة وذلك لضمان جودة عمل هذه المنشآت، والإرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، والحرص على صحة وسلامة الأغذية، والمأكولات حتى وصولها للمستهلك، وذلك بتفعيل (حملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ويأتي ذلك حرصاً من البلدية للمحافظة على سلامة الأغذية، ومراقبة المحلات التجارية، بمتابعة مستمرة من قبل أمانة منطقة عسير للوصول إلى الهدف المنشود من خلال تطبيق القوانين الصارمة، والرادعة ضد المخالفين في كل ما من شأنه المساس بصحة، وسلامة المستهلك.

من جهة أخرى أوضح القرني أن بلدية حسام الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط أزالت تعديات على أراضي حكومية تقدر مساحتها بحوالي مليون متر مربع تقريباً وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة حيث كانت الإحداثات عبارة عن غرف عشوائية وأشجار تم زراعتها بمواقع مختلفة وخزانات مياه وطبليات بلك وعقوم ترابية تم إزالتها بالكامل وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك .