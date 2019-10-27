انخفاض تكاليف بناء الوحدات السكنية بسبب الأراضي المجانية

نايف السالم(صدى):

أكد خبراء عقار، أن دعم بعض المخططات عبر تقديم قروض تمويلية تساعد في تسريع وتيرة البناء وزيادة نسب التملك، مما يسهم في تشجيع البناء والتملك في المحافظات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف الخبراء، إن خيار منح الأراضي المجانية الذي تتيحه وزارة الإسكان من خلال خيارات برنامج «سكني» للأسر المستفيدة ضمن قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهم في خفض تكاليف بناء المساكن.

ويعمل توزيع المخططات في محافظات عدة مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء، على تمكين المواطن من بناء سكنه بالنمط والطريقة التي يحلم بها، وفق حاجاته وذوقه المعماري والمواد التي يرغب في استعمالها.

وأشاروا إلى أن ضخ الأراضي المجانية سيسهم في استقرار أسعار الأراضي السكنية وخفض قيمتها، مبينا أن المخططات التي تقع داخل المدن ذات أهمية بالغة لتحقيق أعلى جوانب الفائدة الاجتماعية.