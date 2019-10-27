تنفيذ حد الحرابة والسجن 75 عاما لقتلة رجل أمن بقضية سطو محل الذهب

محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك، أصدرت اليوم حكمًا على ستة متهمين بقتل رجل أمن في القضية المعروفة بـ ” سطو محل الذهب” بمحافظة ضباء، وأُصيب فيها مواطنٌ ومقيمٌ.

وقضت المحكمة بالقتل ” حد الحرابة ” على المتهم الأول، والسجن مدة ٧٥ سنة على المتهمين الخمسة الآخرين؛ لكل شخص ١٥ عامًا ودفع قيمة مسروقات الذهب المقدرة بـ ٨٠٠ ألف ريال.

يُذكر أن المجني عليه كان قد استُشهد متأثراً بإصابته بطلقات نارية عدة؛ بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح على أحد محالِّ الذهب في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.