وصفة طبيعية للقضاء على تساقط الشعر

أميرة خالد(صدى):

تساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من الفتيات، وتنتج عن الكثير من العادات الخاطئة مثل استخدام المواد الكيميائية الضارة لفرد الشعر أو عدم اتباع نظام غذائي صحي.

وكشفت الدكتورة شيرى أنسى من خلال برنامج «وصفة شيرى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، عن وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر والحصول على شعر صحي وحيوي.

وأوضحت أن الوصفة تتكون من «2 ملعقة ماء بصل، 2 ملعقة ماء أرز، 2 ملعقة جل صبار»، إذ يمكنك الحصول على ماء بصل من خلال وضع 2 ثمرة بصل مع القليل من الماء في الخلاط وضربهم جيدًا، ثم تصفيته.

بينما يمكنك الحصول على ماء الأرز، من خلال نقع 3 ملاعق أرز في كوب ماء ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نصفي الأرز ونأخذ من ماؤه ملعقتان.

ولتحضير الماسك، اخلطي جميع المكونات معًا جيدًا، ثم اغمسي القطن بها، ودلكي بهذا القطن فروة الرأس جيدًا، ثم اتركي الخليط على الشعر لمدة من ساعتان حتى 4 ساعات، ثم اغسلي الشعر بعدها بالطريقة المعتادة، وكرري الوصفة مرتان إسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.