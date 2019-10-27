شروط نقل العمالة الوافدة بين منشأتين مختلفتي التصنيف

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن الشروط النظامية لنقل خدمات العمال الوافدين بين فروع الرقم الموحد، والتي تم إطلاقها لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية

وأوضحت الوزارة أن شروط نقل خدمات العامل الوافد بين فروع الرقم الموحد، تتضمن ألا يكون لدى المنشأة عمالة وافدة رخصة عملها أو إقامتها منتهية

وجاء ذلك ردًا على استفسار تلقته الوزارة بشأن إمكانية نقل عمال وافدين بين منشأتين؛ إحداهما مصنَّفة بالنطاق الأخضر، والأخرى مصنفة ضمن النطاق الأخضر.

وصممت الوزارة في وقت سابق برنامج «نطاقات»؛ لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا بناءً على نسب التوطين لديها، ويشمل «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

ويتضمن تصنيف الوزارة «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفق النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر» ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.

كما أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة الرقم الموحد للمنشآت؛ لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بما يضمن تحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات.