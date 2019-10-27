إقبال هائل على تذاكر حفل «ليلة سهم» وآل الشيخ يطلب المساعدة

عادل الحربي(صدى):

شهدت نقاط بيع تذاكر حفل “ليلة سهم” إقبالا غير مسبوق، ومن المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، على مسرح محمد عبده، ضمن احتفالات موسم الرياض، داخل إحدى الأسواق التجارية في الرياض.

وكشف مسؤولون عن بيع التذاكر، عن إيقاف البيع وتأجيله رغم إعلان شركة ”روتانا“ المنظمة للحفل عن انطلاق بيع التذاكر بسبب الزحام والإقبال الشديدين على نقاط البيع.

وطلب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه مساعدة سالم الهندي، نائب رئيس اللجنة الفنية بالهيئة والمدير التنفيذي لشركة ”روتانا“، بعد كثرة الطلبات للحصول على تذاكر، كما أبان آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”أنا مشرف على اللجنة الفنية منذ سنتين تقريبًا، أكثر حفلة مرت علي في طلبات التذاكر حفلة سهم القادمة، انفجر جوالي ياناس، اتصرف يا اخوي سالم الهندي، 17 ألف تذكرة راحت ونفكر نوسع المسرح لـ22 ألف!“.

وقام سالم الهندي بالرد على تغريدة آل الشيخ:”فعلا طال عمرك شي مو طبيعي طوال عملي في هذا المجال ما مر عليّ هذا الكم من الطلبات ولكن إن شاء الله نحاول نرضي الجميع“، ولكن قال آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”:”طلبت من الزملاء في الهيئة وضع شاشة عملاقة إذا أمكن في البوليفارد لنقل حفلة سهم مباشرة ليستمتع الناس إن شاء الله يلحقو يسونها”.