بوليشيتش يحطم الأرقام القياسية بهاتريك جبار مع تشيلسي

نواف السالم(صدى):

على الرغم من الصعوبات التي واجهها الأمريكي كريستيان بوليشيتش لاعب تشيلسي في إثبات ذاته ببداية إنضمامه للنادي الإنجليزي ، إلا أنه قدم أوراق اعتماده للنادي بعدما إستطاع أن يثبت إحترافية كبيرة .

واستطاع اللاعب صاحب الـ 21 عام التفوق على رقم تامي أبراهام ، مسجلاً رقم قياسي بثلاثة أهداف في مباراة واحدة انتهت بالفوز 4-2 لصالح تشيلسي خلال لقاء بيرنلي أمس السبت ، في إشادة كبيرة على الاعب الذي يعد أصغر نجوم النادي الإنجليزي العريق .

وكان اللاعب قد لفت الأنظار قبل إنضمامه لتشيلسي نظراً لسرعته ومهارته الفائقه حيث تحول للإحتراف في 2016 بعدما أحرز 20 هدف في 34 مباراة مع منتخب بلاده عندما كان عمره 17 عام فقط .