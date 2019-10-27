مواطن يموت ساجدا في مسجد بالقصيم 

القصيم(صدى):

توفى مواطن يدعى محمد بن متعب المزاد الحلفي، أثناء سجوده داخل مسجد بمركز أم حزم التابع لمحافظة الشماسية بالقصيم، وذلك بعد أدائه صلاة الفجر الإثنين الماضي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن المواطن المتوفي أيقظ والدته لصلاة الفجر، ثم اتجه للمسجد وأمَّ المصلين، وظل حتى شروق الشمس كعادته لقراءة القرآن الكريم، ولكن أسرته فوجئت بعدم وجوده في المنزل حتي الساعة 8 صباحاً.

وعثر ذووه عليه متوفى داخل المسجد ساجدًا متكئاً على يده اليمنى، حيث تم نقل جثمانه إلى مستشفى المذنب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما صُلي عليه بمسجد بن رخيص بالمذنب، ودُفن في مقبرة الديرة القديمة.