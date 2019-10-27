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الكشف عن صورة تصميمية تقريبية لموديل «لادا إكس كود»

الكشف عن صورة تصميمية تقريبية لموديل «لادا إكس كود»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشرت صفحة ” VTS Virtual Tuning ” صورة تصميمية تقريبية لموديل ” لادا إكس كود ” ، والتي قد يتم انتاجها على دفعات.

ويمكن أن تتحول ” إكس كود ” إلى هاتشباك عادية خماسية الأبواب من فئة B، لا تزيد أبعادها عن حجم سيارة ” لادا كالينا ” الصغيرة.

وأبرزت الصورة ” هاتشباك ” صغيرة تختلف جذريا عن السيارة الاختبارية كما يختلف لون سقفها عن لون هيكلها، حيث زودت السيارة بألواح بلاستيكية.

كما تشمل قبضات عمودية تشبه قبضات ” ألفا – روميو ” ، ولا يستبعد الخبراء أن تكتسب السيارة إذا أطلقت ملامح كهذه، مع العلم أن نموذج Lada Xray الاختباري لم يعد يشبه نموذجًا ينتج على دفعات.


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