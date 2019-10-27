اشتعال الخلافات بين الحوثيين بسبب حصان صالح الذهبي

فهمي محمد(صدى):

اشتعلت الخلافات بين قيادات مليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء، بعد اختفاء حصان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، المصنوع من الذهب الخالص؛ حيث اعتقلت المليشيات عشرات من مشرفيها الذين اقتحموا منزل الرئيس الراحل في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء أثناء أحداث ديسمبر 2017.

وفي السياق نفسه، واجه المشرفين تهمة سرقة الحصان الثمين الذي حصل عليه صالح هدية، ويرمز إلى ” حزب المؤتمر الشعبي العام ” الذي أسسه، والذي كان موجودا في مجلس الرئيس صالح واختفى منه عقب اقتحام نفذه الحوثيون حينها، مرجحة سرقته وتهريبه وبيعه في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصان يزن أكثر من 10 كغ، وكان دائما يظهر إلى جوار الرئيس اليمني الراحل في اللقاءات والحوارات التلفزيونية التي يجريها داخل منزله.