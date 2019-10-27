منح 426 مواطنا وموطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

الرياض(صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 426 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً .

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات :

إبراهيم سعدالله الهتاني ، إبراهيم صغير العنزي ، إبراهيم عبدالرحمن المسلم ، إبراهيم عبدالله مباركي ، إبراهيم علي عطيف ، إبراهيم محمد المالكي ، إبراهيم مهدي النخيفي ، إبراهيم موسى النخلي ، إبراهيم ناصر عزيزي ، أبو السبل زين حسين صدام ، أحمد حسن الشهري ، أحمد حسن الفرحان ، أحمد حمود العنزي ، أحمد رده الحربي ، أحمد زايد المعدي ، أحمد سالم البارقي ، احمد سلمان المطيري ، أحمد عبدالله الشهراني ، أحمد عبدالواحد المطيري ، أحمد عواض القرني ، أحمد عويض المطيري ، أحمد فهيد السهلي ، أحمد محمد فقيه ، أحمد محمد الصويدر ، أحمد مسفر آل عازب ، أحمد مشني الغامدي ، أحمد منصور بن فار س، أحمد هندي البلادي ، أحمد يحي بن يحيى واصلي ، إراده محمد حنتول ، البراء بدر الفريخ ، الحميدي متعب المطيري ، العنود حميدان المطيري ، النبره بدر العتيبي ، إلهام عبدالملك حسين راوه ، امطاهره موسى الشهراني ، أمل أحمد خزمى ، أمل فراج الجحدلي ، امنه عادل دقرشاوي ، امنه ناصر الضمدي ، أنس عمر سندي ، انور عابد الشماسي ، إيمان عيظه الصيعري ، إيهاب محمد مساعد ، بداح فرج الدوسري ، بدر صالح الدخيل ، بدر عبدالرحمن الحسين ، بدر عبدالعزيز الشهري ، بندر سلطان العمري ، بندر صالح السويلم ، بندر هادي دغريري ، بينه محمد العتيبي ، تركي خلف الحربي ، تركي سعيد الوادعي ، تركي عبدالعزيز السلمي ، تركي علي العمر ، تركيه جبران الخالدي ، تهاني عوض الحربي ، ثامر بديع الحارثي ، جاسر صالح الجاسر ، جاسم محمد بوسعد ، جزوى نايف العيبي ، جوزاء محمد الدوسري ، جوهره مهدي المالكي ، حاتم احمد المالكي ، حامد محمد المنتشري ، حسن احمد الحويطي ، حسنيه سالم الفهمي ، حسين صبحي الصبيان ، حسين محمد معشي ، حصه حسن القرني ، حمود فلاح الشراري ، حنان شعوي المطيري ، خالد حضاض المطيري ، خالد عجاج العنزي ، يحي علي العبدلي ، يحي محمد النجعي ، خديجه فيصل صالح وجيه ، خفره خالد الدوسري ، خلود محمد الرويثي ، خوله حمد الدخيل ، داود سليمان ابراهيم النجار ، رانيا حمدي العبسي ، رانيا خالد باسليمان ، رحيل خلف الزلفي ، رهف عبدالله الشهراني ، ريم عبدالرحمن السالمي ، زهوه محمد الجبر ، زياد عبدالعزيز احمد حسن ، زيد ابراهيم الزيد ، زينه مسفر المحاميد ، ساره يوسف المنتشري ، سالم محمد الزهراني ، سامي صعفق الشمري ، سامي عبدالرحمن ابوحيمد ، سامي علي العمري ، سعد خالد القحطاني ، سعد دليم العتيبي ، سعد سامي الشطيري ، سعد سعيد الاحمري ، سعدعوضه الاحمري ، سعد محمد الشمراني ، سعد ناصر القحطاني ، سعدى محمد العامري ، سعود الحميدي البراك ، سعود دحيم الحربي ، سعود فهد الكثيري ، سعيد عويضه اليامي ، سعيد يحيى القحطاني ، سفر مرعي الشهراني ، سفره تركي العتيبي ، سفيان عبدالله المجيدل ، سلاف باين الحربي ، سلطان جابر عسيري ، سلطان خضر السلمي ، سلطان رده الراشدي ، سلطان شعيفان الدوسري ، سلطان صالح العنزي ، سلطان محمد الراشد ، سلطان محمد ال الظهر ، سلطان هاشم الشريف ، سلمان خلف الشمري ، سلمان سفر الهذلي ، سلمى يحيى الودعاني ، سماهر محمد المجيريش ، سهاء علي عجيم ، شبيب معزي السالمي ، شذا عمري الشابحي ، شريفه تركي الشهري ، شريفه زين القرني ، شعلان علي الشهري ، شوفه حسين العنزي ، شوق محمد العلواني ، شوقه عبدالله هزازي ، يحيى محمد الشهري ، شيخه ابراهيم السبيت ، صافيه محمد القحطاني ، صالح حسين المري ، صالح حسين اليامي ، صالح سعيد الغامدي ، صالح عبدالرحمن ابوعايش ، صالح علي القرني ، صالح محمد المولد ، صالح مساعد الحارثي ، صالحه عطيه عامري ، صفوان عبدالواحد خياط ، صفيه محمد الزهراني ، طارق عبدالله القحطاني ، طلال احمد السيد ، طلال مدالله الشراري ، عابد حمد الخماش ، عابد عتيق السلمي ، عادل دحيلان الشراري ، عادل عبدالله السلامين ، عادل عمر هزازي ، عادل محمد العسيري ، عادل محمد فقيهي ، عادي مشيعل السلمي ، عابد صالح الغامدي ، عايض صالح القرني ، عاند محمد الجهني ، عايشه سحبان سليماني ، عائشه عبدالعزيز العباد ، عبادي محمد الشيخي ، عبدالرحمن جمعه الخيبري ، عبدالرحمن خلف الزلفي ، عبدالرحمن سعود التمران ، عبدالرحمن سعيد القحطاني ، عبدالرحمن صالح الشويمان ، عبدالرحمن عبدالسلام عبدالرحمن ، عبدالرحمن محمد المستادي ، عبدالرحمن محيسن المالكي ، عبدالعالي فهد الحربي ، عبدالعزيز أحمد الأسمري .

كما تضمنت أسماء المتبرعين والمتبرعات بأحد أعضائهم الرئيسية :

عبدالعزيز سعد القرني ، يوسف مذكر البيشي ، عبدالعزيز سعد القحطاني ، عبدالعزيز سعود المطيري ، عبدالعزيز عابد السفياني ، عبدالعزيز عايض زهير ، عبدالعزيز عبدالله الزهراني ، عبدالعزيز قطيف الاشجعي ، عبدالعزيز محمد عسيري ، عبدالعزيز مساعد الورده ، عبدالعزيز مستور الزهراني ، عبدالعزيز نافع الشمري ، عبدالعزيز هديبان الصاعدي ، عبدالعزيز هويل الخلوي ، عبدالعزيز ياسين الفقيه ، عبدالغفور يوسف ال مزعل ، عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم ، عبدالله بريدان الشراري ، عبدالله حامد الفارسي ، عبدالله حسن خبراني ، عبدالله حسين السريعي ، عبدالله حسين محنشي ، عبدالله ساعد الثبيتي ، عبدالله سالم المطيري ، عبدالله سامي الزويد ، عبدالله طلق المطيري ، عبدالله عايض القحطاني ، عبدالله عبدالرحمن الزريج ، عبدالله علي اليامي ، عبدالله عوض القحطاني ، يحيى علي الاسمري ، عبدالله محمد الكستبان ، عبدالله مسفر الشهري ، عبدالله هادي الشقيفي ، عبدالله يحيى الشهراني ، عبدالمجيد حمود الرويلي ، عبدالمجيد وهب العنزي ، عبدالهادي عيسى الودعاني ، عبدالهادي محمد ال برمان ، عبدالواحد عوض العمري ، عبير صالح الرحمه ، عبير نفيع السلمي ، عثمان سلمان بوحلق ، عزيز رميح اليزيدي ، عزيز علي العسيري ، عفاف فاروق قاسم ، عقيله ابراهيم المرزوق ، علي احمد الشهري ، علي حسن نهاري ، علي خيرات سهلي ، علي طميش الحارثي ، علي عبدالله العمري ، علي عبدالله القحطاني ، علي مبارك ال نصيب ، علي محمد الخثعمي ، علي محمد الحربي ، علي محمد الحارثي ، علي محمد القحطاني ، علي محمد حكمي ، علي ناشي الجدعاني ، عمر احمد المرحبي ، عمر خالد الحربي ، عيسى خلف الفقيه ، عيسى محمد عسيري ، عيشه عبدالرحيم ناقرو ، غزوى خضير المطيري ، فارس احمد الزهراني ، فارس حمد العتيبي ، فاطم عبدالله فقيهي ، فاطمه احمد كريري ، فاطمه محمد ال عوض ، فاطمه محمد العطوي ، فاطمه مفرح الشهري ، فالح محسن السبيعي ، فايز احمد القثامي ، فائع محمد الزعلاء ، فجر مطلق المطيري ، فراس حسن عشي ، فرج حسين القحطاني ، فضل راشد الشمري ، فلاح عبدالرحمن المري ، فهاد مبارك الفهيقي ، فهد برجس العنزي ، فهد زين الله المطيري ، فهد سيف القحطاني ، فهد عبدالعزيز المطيري ، فهد محمد الغامدي ، فهد محمد الرحمه ، فهد محمد الرويلي ، فواز محمد الشهراني ، فوزيه رجيان العتيبي ، فؤاد احمد شراحيلي ، فيحاء عائض الحربي ، فيصل فهد المسعود ، فيصل محمد الحربي ، لطيفه سعد لسلوم ، لمى عبدالرحمن البابطين ، ليلى أحمد الناصر ، ماجد بداح القحطاني ، ماجد عبدالله الحمادي ، ماجد عبيد الجدعاني ، مازن عبدالله الاسمري ، مانع لافي العتيبي ، ماهر سالم الطويرقي ، مبارك عبدالله السبيعي ، مبارك محمد الصيعري ، مبروك محمد الغامدي ، متعب عبدالجبار الجعيد ، متعب مناجي المطيري ، محسن علي خزمي ، محمد ابراهيم الشمراني ، محمد ابراهيم القادري ، محمد بندر القحطاني ، محمد جبار صهلولي ، محمد جبرتي الجدعاني ، محمد حسين القحطاني ، محمد حمدان ال حمدان ، محمد خالد الجريسي ، محمد خضر العطوي ، محمد خميس الخالدي ، محمد دليشان الفارس ، محمد زيد الدوسري ، محمد سعيد ال خضر ، محمد صالح البريكي ، محمد عايض الهاجري ، محمد عبدالرحمن المسند ، محمد عبدالله الخالدي ، يحيى محسن قصادي ، محمد عبيد الميراني ، محمد عزام العتيبي ، محمد عزيز العمري ، محمد علي حفظي ، محمد علي الزبيدي ، محمد علي الوادعي ، محمد علي سحاري ، محمد مبارك البيشي ، محمد مناحي الاكلبي ، محمد منصور القحطاني ، محمد موسى المشنوي ، محمد ناصر القحطاني ، محمد ناصر حربي ، محمد وصل الله الشيخ ، محمد يحيى المالكي ، مراد عبدالرحمن خشيفاتي ، مرام سالم باتياه ، مرعي عبدالله الشهراني ، مرعي علي الحارثي ، مروان عبدالعزيز شيبي ، مريم داحش خبراني ، مزنه راشد الدوسري ، مسفر جبار الغامدي ، مسلم رزيق الزهراني ، مشارع صالح الشراري ، مشاري معيض الزهراني ، مشاري مقعد الشيباني ، مشبب عبدالله ال بكره ، مشعل احمد الشهراني ، مشل طريف الشمري ، مصعب محمد السلمي ، مصلح صليح الذبياني ، معتز بشير العبدالله ، مفرح موسى حريصي ، ممدوح عبدالله الشمراني ، منصور حمود العنزي ، منصور عبدالعزيز الشهري ، منصور علي الجهني ، منيره محمد البيشي ، منيف رداد الشمري ، مهدي عبدالله العمري ، موسى جابر احمدي ، مؤيد محمد الهوساوي ، ناديه علي الزهراني ، ناصر صويلح الجهني ، ناصر عازب اليامي ، ناصر علي العجمي ، نايف دليم المطيري ، نايف محمد مصيري ، نجيب عبدالهادي ال الهاد ي، ندى محمد الشمري ، نسرين عبدالعزيز يماني ، نعمه فهد اليامي ، نهاد علي القحطاني ، نهى محمد الصمداني ، نواف صبيح الصبيحي ، نواف محمد الحربي ، نوال ظافر الوادعي ، نوال مانع النخيلي ، نوره عبدالله العتيبي ، نوف خلف الرويلي ، نوف عواض العتيبي ، نيازي سعيد مناظر ، هاله زايد عسيري ، هاني غرسان الزهراني ، هدى جمعان الغامدي ، هدى حسن العبدالجبار ، هدى عبدالله الشهري ، هدى محمد الشهراني ، هشام خالد المحيسن ، هلا عبدالله الطخيس ، هليل مخضور المالكي ، هميل عبدالله مبطي الغامدي ، هند ردعان منصور الاسمري ، وصايف محمد درباح ، وفاء ثاني الثاني ، وفاء محمد هباش ، وليد عباد الغامدي ، يحيى احمد حسين حقوي ، ابراهيم محمد عسيري ، احمد كرمان باكرمان ، احمد مناحي العنزي ، احمد ناصر الشهراني ، ايهاب عبدالله صعيدي ، بخيت محمد الزهراني ، بندر صلاح الجهني ، راكان محمد القحطاني ، رثعاء محمد القحطاني ، رجاء فرحان صالح ، رضوان علي ابوشرحه ، زياد عبدالله الوهابي ، شخصه محمد ال مرقان ، عبدالله شعبان العمري ، علي سعيد اليامي ، عواطف الحميدي الحربي ، غدير عبدالله المدرع ، فهد احمد البارقي ، فوزيه سويلم المطيري ، قطما جدعان السبيعي ، محمد سليم الرقابي ، معاذ حسين القحطاني ، نايف خالد العويس ، نايف صالح ال بوعليان ، نايف عبدالرحمن السليطين ، هدى حمود الشهري ، هيفاء احمد سفياني ، أنور محمد العنزي ، حمد عبدالله النغيمشي ، حنين حسن الشنبري ، خالد علي الحكمي ، دباس حمود الشيباني ، راكان جزاء الشريف ، ريم عامر العتيبي ، عبدالعزيز علي البحيري ، فهد ناصر العتيبي ، فهد ناصر الدوسري ، محمد احمد العطوي ، محمد احمد العمري ، هاجر مبارك العنزي ، هناء عبدالعزيز السلولي ، وريف مفلح الحربي .