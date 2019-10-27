المكتب التعاوني للدعوة بشرق جدة يستضيف اللقاء التشاوري الثاني للمكاتب التعاونية

محمد السعران(صدى):

يتشرف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة باستضافة اللقاء التشاوري الثاني للمكاتب التعاونية بحضور فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري مساء يوم الأحد ١٤٤١/٢/٢٨، بمشاركة المكاتب التعاونية في كل من محافظات القنفذة والليث وأضم ورابغ.

وتعقد هذه اللقاءات انفاذاً لتوجيهات معالي وزير الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

ويعد هذا الملتقى امتداداً للملتقى الأول الذي عقد في مكة المكرمة للخروج بنتائج إيجابية تخدم الدعوة إلى الله وتساهم في تنفيذ البرامج والأنشطة الدعوية للمكاتب التعاونية.

وإبرازا لجهود المملكة العربية السعودية في نشر الإسلام والوسطية المعتدله ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب وتعزيز الأمن الفكري واللحمة الوطنية بين الراعي والرعية

وإيمانا بدور المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جاء هذا الإهتمام من فرع الوزارة للرقي بالخطاب الدعوي وتذليل كافة العقبات التي تواجه البرامج الدعوية والمساهمة مع المكاتب التعاونية في تحقيق أهدافها ورسالتها السامية.

كما يسعى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في إيجاد مبادرات دعوية نوعية وتقنية تتواكب مع متغيرات ومستجدات العصر الحديث.