أخطاء شائعة لاسخدام الهايلايتر..تجنبيها لإطلالة رائعة
يعتبر الهايلايتر جزء أساسي من مكياج السهرات والمناسبات وأحياناً يمكن إستخدامه في الإطلالات العادية ، بينما ينبغي عليكي أن تتجنبي بعض الأخطاء التي تفسد إطلالاتك وتجعل الهايلايتر غير متناسب مع وجهك .
ويحذر خبراء التجميل من أخطاء شائعة عند استخدام الهايلايتر يجب عليكي تجنبها ، وهي كالتالي :
1- اختيار اللون أو الدرجة الغير مناسبين لبشرتك ، فسواء أكان الهايلايتر بودرة أو كريمي ، عليكي أن تختاري اللون بعناية فتجنبي الفواتح إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة ، وتجنبي الدرجة الداكنة إذا كانت بشرتك بيضاء .
2- استخدام فرشاة مكياج غير مناسبة : فلا تستخدمي فرشاة الفاوندشن إلا قبل التأكد من توزيعها الجيد للهيلايتر .
3- دمج الهايلايتر بطريقة خاطئة : ويعد من أبرز الأخطاء ، حيث يبدو وكأن طبقة مختلفة عن الكونتر والبلاشر ، فعليكي أن تستخدمي الفرشاه بحركات دائرية خفيفة حتى تحصلين على المظهر المثالي .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44154 ] نشر منذ 10 دقائق
لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم
غيروا كل اسماء ادوات الزينه