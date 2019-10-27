أخطاء شائعة لاسخدام الهايلايتر..تجنبيها لإطلالة رائعة

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الهايلايتر جزء أساسي من مكياج السهرات والمناسبات وأحياناً يمكن إستخدامه في الإطلالات العادية ، بينما ينبغي عليكي أن تتجنبي بعض الأخطاء التي تفسد إطلالاتك وتجعل الهايلايتر غير متناسب مع وجهك .

ويحذر خبراء التجميل من أخطاء شائعة عند استخدام الهايلايتر يجب عليكي تجنبها ، وهي كالتالي :

1- اختيار اللون أو الدرجة الغير مناسبين لبشرتك ، فسواء أكان الهايلايتر بودرة أو كريمي ، عليكي أن تختاري اللون بعناية فتجنبي الفواتح إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة ، وتجنبي الدرجة الداكنة إذا كانت بشرتك بيضاء .

2- استخدام فرشاة مكياج غير مناسبة : فلا تستخدمي فرشاة الفاوندشن إلا قبل التأكد من توزيعها الجيد للهيلايتر .

3- دمج الهايلايتر بطريقة خاطئة : ويعد من أبرز الأخطاء ، حيث يبدو وكأن طبقة مختلفة عن الكونتر والبلاشر ، فعليكي أن تستخدمي الفرشاه بحركات دائرية خفيفة حتى تحصلين على المظهر المثالي .