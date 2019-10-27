بالفيديو.. مقتل قيادي بالحشد الشعبي على أيدي متظاهرين غاضبين 

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول يرصد لحظة مقتل القيادي في مليشيا “عصائب أهل الحق” الموالية لإيران، التي يتهمها المتظاهرون بقتل العشرات منهم.

وبدا في مقطع الفيديو وسام العلياوي وهو مستلقٍ على ظهره داخل سيارة إسعاف وهو مصاب؛ بينما كان شقيقه يشتبك مع بعض المتظاهرين الذين حاولوا الدخول إلى السيارة للانتقام من العلياوي.

وأوضحت وسائل إعلام أن الرجل قُتل على أيدي متظاهرين غاضبين من عمليات القتل التي نّفذتها الحركة بحق المتظاهرين؛ وهو ما يظهر في الفيديو.

وانتشرت صورًا لوسام العلياوي وشقيقه يعتليان سطح أحد المباني أثناء توجيههما تعليمات لمسلحين ملثمين.