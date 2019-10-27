مقتل طفل جراء قصف قوات النظام السوري غرب إدلب

وكالات(صدى):

قتل طفل من نازحي جبل الأكراد اليوم جراء القصف المدفعي لقوات النظام السوري على بلدة الجانودية غرب إدلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن القصف يأتي في الوقت الذي عاودت فيه الطائرات الحربية الروسية قصف منطقة “خفض التصعيد” بعد غياب نحو 24 ساعة متواصلة، حيث استهدفت قرية معرة عليا شرق بلدة سرمين ومحيط مطار تفتناز شرق إدلب وحرش كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات النظام السوري محيط بلدة الجانودية غرب إدلب، واستهدفت محور الكتيبة المهجورة بريف إدلب الشرقي بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.