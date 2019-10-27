تمديد « منح التميز في التعلم والتعليم » إلى نوفمبر

بدر الحارثي(صدى):

كشف مدير مركز التميز في التعلم والتعليم التابع لوكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود د. سعود بن ناصر الكثيري عن تمديد موعد استقبال طلبات «منح التميز في التعلم والتعليم» إلى 1/ 11/ 2019م.

مؤكداً أن التقديم متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في جامعة الملك سعود، حتى من سبق له المشاركة في الدورات السابقة، مشيراً إلى أن قيمة المنح تتراوح بين ٢٠ الف و٢٥ الف و٤٠ الف ريال.

وأضاف قائلا: إن منح التميز في دورتها الرابعة تهدف إلى دعم الممارسات التدريسية والأنشطة الصفية وغير الصفية الرامية لتحسين مهارات الطلاب التي تلبي احتياجات سوق العمل، حيث يتم توفير الدعم من أجل تخطيط وتطوير وتنفيذ طرق تدريسية وأنشطة تعلمية صفية وغير صفية مستدامة بهدف غرس تلك المهارات.

ودعا د. الكثيري لزيارة صفحة منح الدورة الرابعة في موقع المركز الإلكتروني: اضغط هنا