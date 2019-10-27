أطعمة لتخفيف آلام ما قبل الدورة الشهرية.. تعرف عليها!

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من أعراض كالصداع والأوجاع والإمساك تحدث خلال أيام ما قبل الدورة الشهرية، حيث شملت هذه الأعراض حساسية الصدر للمس، والقلق، والغضب وصعوبة التركيز.

ونستعرض بعض الإجراءات التي تخفّف من هذه الأعراض، خاصة أن الاستسلام لها يزيد الإحساس بالاكتئاب، حيث يعد تغير الهرمونات السبب الرئيسي لهذه الأعراض، وتحديداً زيادة مستوى هرمونات الأنوثة. لذلك، تساعد بعض الأطعمة على استعادة توازن الهرمونات.

وتضمنت هذه الأطعمة توليفة الكالسيوم والماغنيسيوم وفيتامينات “ب”، ومن هذه الأطعمة: الحليب والبيض والسبانخ.