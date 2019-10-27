إعلان أسماء حكام ديربي الرياض

نواف السالم(صدى):

كشف الإتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام “ديربي الرياض ” اليوم الأحد بين الهلال والنصر ، وحكام مواجهة الإتحاد وأبها .

ومن المقرر أن يدير الديربي والذي سيقام في الـ 7:55 مساءً الحكم الدولي الإسباني تشافي استرادا .

كما سيتعاون الحكم الإسباني مع الحاكمين الإسبانيين روبرتو فرنانديز ، وخوان كارلوس ، في إدارة المبارة المرتقبة التي ينتظرها الشارع الكروي .

وأوضح الإتحاد السعودي لكرة القدم أن مبارتي الإتحاد وأبها والتي ستقام في تمام الـ 6:25 دقيقة مساءً سيديرها طاقم أجنبي بقيادة الكوري الجنوبي “كيم جونج كوك ” .

كما تم إعلان باقي الطاقمين وفقاً للبيان المرفق :