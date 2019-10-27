بالصور.. منافسة قوية بين لاندروفر ديفندر SVR و AMG G63

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعمل لاند روفر على نسخة قوية من ديفندر 2020 قيد التطوير حالياً من قبل قسم العمليات الخاصة التابع للشركة، للمنافسة بشكل مباشر مع مرسيدس AMG G 63؛ حيث طورت لاند روفر نموذجاً أولياً لديفندر SVR.

ومن المحتمل أنه يحتوي على محرك V8 سعة 4 لتر توربو من بي ام دبليو، وسيتم تقديم هذا المحرك لاحقاً في تشكيلة جاكوار لاند روفر، ليحل محل محرك V8 سوبرتشارج سعة 5 لتر؛ فيما ستكون ديفندر SVR أكثر شراسة من الطراز الأساسي، حيث ستحصل على جنوط ألومنيوم ضخمة قياس 22 بوصة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أقواس عجلات أكبر، ومصدات منقحة، ومآخذ هواء موسعة، وغطاء محرك مميز، وعلى الرغم من أن ديفندر الجديدة ستتاح بثلاثة طرازات مختلفة، إلا أنه يعتقد أن طراز 110 هو الوحيد الذي سيحصل على إصدار SVR، ويُتوقع أن يتم إطلاقه في نهاية عام 2021.