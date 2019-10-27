«صحة الرياض» وجمعية السكري الخيرية يطلقان قافلة السكري التوعوية

بدر الحارثي(صدى):

اطلقت “صحة الرياض” وبالشراكة مع جمعية السكري السعودية الخيرية صباح أمس السبت ، أعمال القافلة التوعوية المخصصة لمرضى السكري .

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة أن القافلة تأتي في اطار اتفاقية الشراكة المجتمعية بين “صحة الرياض” وجمعية السكري السعودية الخيرية .

وأضاف د. الجمعة أن القافلة تستهدف جمـيع أفراد المجتمع من خلال زيارة عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض وفق خطة موضوعة مسبقاً ، مشيراً إلى أن القافلة ستعمل على تقديم العديد من الخدمات الصحية الوقائية ، وكذلك الكشف عن السكري .

وأبان أن القافلة تأتي في إطار الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية لصحة الرياض ، وضمن سلسة من البرامج التثقيفية الصحية التي تنظمها لمكافحة داء السكري في عدد من مدن ومحافظات الرياض .

وأشار أن قافلة “السكري” تستهدف مرضى السكري ويتم خلال البرنامج تنظيم فعاليات صحية توعوية تثقيفية في هذا المجال ، وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الجهود المبذولة من مقدمي الخدمة تجاه المستفيدين من مرضى السكري ، وتشتمل الفعاليات على أنشطة علمية وتثقيفية عبر عدد من مقدمي الخدمة من الأطباء ومثقفي ومثقفات السكر ، وكذلك جناح يهدف إلى تقديم جرعة من التوعية والتثقيف الصحي حول التعامل مع السكري ومرض السكري ، والتعريف بعوامل خطورة الإصابة بالسكري وطرق الوقاية منه من خلال إتباع الأنماط الصحية السليمة وذلك لكافة زوار القافلة .

من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الجمعية عبد العزيز بن سعد الحميدي أن الجمعية تعمل بالشراكة مع “صحة الرياض” لدعم عدد من المبادرات الصحية الخيرية لمرضى الرعاية المنزلية بمنطقة الرياض ، حيث تقوم الجمعية بالتنسيق مع “صحة الرياض” للعمل على تسيير عيادات متنقله ، وتوعية ودعم المرضى بأجهزة السكري ، ومستلزماتها ، وإقامة الندوات ، والمؤتمرات ، وكل مايختص بمرض السكري والوقاية منه لجميع محافظات منطقة الرياض .