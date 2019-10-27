إسماعيل مطر يحسم الجدل بشأن مشاركته في «ديربي الرياض»

طلال الغامدي(صدى):

قال إسماعيل مطر، قائد نادي الوحدة الإماراتي، إنه يميل إلى نادي الهلال في مواجهته المقبلة أمام النصر، واصفا الديربي بالمواجهة القوية التي دائما ما تكون مثيرة في مجرياتها.

وعن توقعاته لمواجهة الديربي، أوضح مطر:” مواجهة شهيرة جدا، نظرا لتاريخ وإمكانات الفريقين، ويمكن إطلاق أي مسمى على الديربي نظرا لقوة المواجهة، ولا يمكن توقع النتيجة لأن الفريقين يضمان عناصر مميزة ويقدمان أفضل المستويات”.

وتابع:” بالنسبة لي أميل إلى الهلال في لقاء الديربي، لكن النصر لديه لاعبين على مستوى عال مشهود لهم بالكفاءة ولا يستهان بهم، وستكون مباراة جماهيرية ممتعة”.