«سيبستيان»: الهلال قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

كشف الأرجنتيني سيبستيان تيجالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، بأن نادي الهلال قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.

وعن ذلك، قال ” تيجالي ” : “ بالنسبة لي أرى أن الهلال فريق رائع جدًا، لديه مجموعة مميزة حاليًا، وسأعمل على متابعة الديربي لأنني أحب مشاهدة هذه المباراة ” .

وتابع: “ لا أتابع العديد من مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، لكنني حريص على مشاهدة مواجهات الهلال في دوري أبطال آسيا، وأتمنى له التوفيق في النهائي وأعتقد أنه سيحقق اللقب القاري ” .

يُذكر أن الهلال كان قد تمكن من التأهل لنهائي دوري الأبطال الآسيوي على حساب السد؛ بعد أن تغلب عليه (6-5) في مجموع المباراتين.