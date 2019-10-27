«سيبستيان»: الهلال قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي
كشف الأرجنتيني سيبستيان تيجالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، بأن نادي الهلال قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.
وعن ذلك، قال ” تيجالي ” : “ بالنسبة لي أرى أن الهلال فريق رائع جدًا، لديه مجموعة مميزة حاليًا، وسأعمل على متابعة الديربي لأنني أحب مشاهدة هذه المباراة ” .
وتابع: “ لا أتابع العديد من مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، لكنني حريص على مشاهدة مواجهات الهلال في دوري أبطال آسيا، وأتمنى له التوفيق في النهائي وأعتقد أنه سيحقق اللقب القاري ” .
يُذكر أن الهلال كان قد تمكن من التأهل لنهائي دوري الأبطال الآسيوي على حساب السد؛ بعد أن تغلب عليه (6-5) في مجموع المباراتين.
المليليح[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 15 دقيقة
اجل خلاص اخذتوا آسيا مدام قالها سبستيان الاعب الأول في فريق الوحده الإماراتي وتصدق لو ماكان سبستيان في الفريق الأول في الوحده الإماراتي ماصدقناه ….
ماجد محمد🕹 تدور من هنا ولا هنا يمكن تحصل احد يعطيك أمل هههههههههههه