غموض نصرة الحربي يشعل الجدل على مواقع التواصل.. «تضيع فلوسي ولا يضيع عمري»

الرياض(صدى):

تسببت تغريدات غامضة للفنانة المُعتزلة نصرة الحربي في جدل واسع على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” وسط تساؤلات عما إذا كانت تندم على قرارها الإعتزال أو خلافها مع زوجها الثاني ، أوغيرها من التكهنات .

واستهلت “الحربي ” تغريدتها بعبارة ندم قائلة : يوه لو نرجع مثل الأول ، ثم قالت بعد دقائق : الحين أقدر أقول أكثر شيء ندمت عليه أني اشتهرت باسمي الحقيقي وأظهرت وجهي.. بس ما في مشكلة.. الحياة مستمرة وحب الناس لشخصي مو لشكلي خلاني أسامح نفسي .

وبينما فسر الجمهور كلامها بالندم على دخول الوسط الفني ، أردفت قائلة : تضيع فلوسي ولا يضيع عمري .. الأول يتعوض والثاني لو أجمع ملايين من الأول ما يتعوض .

وأضافت بعد دقائق من الحيرة بين الجمهور قائلة : لا تقبلي بأنانية من معك حتي لو كان زوج أو صديقة أو أخت .

واختتمت : لا مانع لدي من أن أبدا من الصفر علي أن أكمل في طريق لا راحة فيه ، لتعيد التساؤلات حول حياتها الشخصية لا المهنية .