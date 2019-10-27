لـ تغليظ العقوبة.. المحكمة العليا تنقض حكما بسجن وجلد «قاضي»

نايف السالم(صدى):

حكمت المحكمة العليا بنقض حكم بـ ” السجن والجلد ” أصدرته المحكمة الجزائية بمكة، وأيدته محكمة الاستئناف على أحد القضاة السابقين؛ لتورطه في سلسلة من الجرائم.

وتفصيلآ، كشفت مصادر مطلعة أن أحد القضاة السابقين بالمحكمة العامة بمكة أُدين بارتكاب عدة جرائم.

وتشمل هذه الجرائم استغلال نفوذه الوظيفية والفساد والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء.

وعلى خلفية ذلك، قضت المحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة بسجنه ١٠ أشهر وجلده ١٢٠جلدة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.

فيما قامت لمحكمة العليا بالتدقيق في الأحكام الصادرة وارتأت أنها لا تتلاءم مع جرائمه، وقضت بإعادة المحاكمة لتغليظ العقوبة التعزيرية بحقه.