الجيش الأمريكي: قاذفات « B-1B » بالمملكة قادرة على ضرب أي خصم في العالم
أظهر مقطع فيديو سلاح مدمّر في قاعدة الأمير سلطان بالمملكة، قادر على ضرب أيّ خصم في أيّ مكان في العالم.
ولفت الجيش الأمريكي، عبر حسابه على “تويتر”، إلي أن قاذفات “B-1B” تهبط في قاعدة الأمير سلطان بالمملكة بعد طيران مباشر من قاعدة “سورث” بولاية ساوث داكوتا، كما وصفت القدرة القتالية الهائلة التي تتمتع بها قاعدة الأمير سلطان.
وأبان: “قاذفات إستراتيجية بعيدة المدة قادرة على ضرب أيّ عدوٍ في أيّ مكانٍ في العالم، وهذا يدل على القدرة القتالية الهائلة التي تتمتع بها قاعدة الأمير سلطان بالمملكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85592 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يعطينا خيرها ويطفينا شرها ، ويحمينا ويحفظنا بحفظه ولا يتكلنا على غيره طرفة عين .. آمين ..