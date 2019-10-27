انترناسيونال يقتنص فوزا ثمينا أمام باهيا بالدوري البرازيلي

ماجد محمد(صدى):

حقق إنترناسيونال فوزا ثمينا في الدوري البرازيلي لكرة القدم على مضيفه باهيا في الجولة 28 من المسابقة.

وانتصر إنترناسيونال على مضيفه باهيا بثلاثة أهداف سجلها باولو غيريرو في الدقيقتين 50 و74 وجوييرمي باريي في الدقيقة 53 مقابل هدفين سجلهما آرتور فيكتور غيمارايش وجونينهو في الدقيقتين 71 و86 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وارتفع إنترناسيونال رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف كورينثيانز وتجمد رصيد باهيا عند 41 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف فقط خلف غريميو.

وحافظ التعادل السلبي لفريقي كورينثيانز وسانتوس على موقعيهما في جدول المسابقة حيث رفع الأول رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس مقابل 52 نقطة لسانتوس في المركز الثالث.