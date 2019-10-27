18.9 % قيمة انخفاض صفقات السوق العقارية المحلية

عادل الحربي(صدى):

عادت السوق العقارية المحلية، للانخفاض مجددا على مستوى قيمة صفقاتها، لتسجل انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.9%، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 34.5%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.

وأوضح تقرير أعده الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن أداء السوق العقارية تأثر بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1%، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4%.

وارتفع العدد الإجمالي للصفقات العقارية بنسبة 2.0%، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 3.1%، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29.3%.