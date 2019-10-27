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فيديو مثير لثعبان يهرب من الصيد بحيلة خبيثة

فيديو مثير لثعبان يهرب من الصيد بحيلة خبيثة
واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو عن مكر ثعبان “Hognose”المعروف بخبثه حينما حاول صياد الإمساك به في ولاية ميرلاند الأمريكية .

وأظهر الفيديو الثعبان الخبيث وهو ينقلب فجأة على ظهره ويفتح فمه مخرجاً لسانه ليدعي أنه ميت ، عندما شعر بعدم قدرته على الهرب من الصيد .

وعلق” فيل براور ” الأمريكي الذي وثق المشهد كاشفاً عن قدرات الثعبان العجيبة عندما حاول صيده ، قائلاً : ما إن حاولتُ الإمساك به تَظَاهر بأنه ميت، وحتى حين حاولت إعادته لوضعه الطبيعي على بطنه، عاد وانقلب مرة أخرى في ثوانٍ .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 85640 ] نشر منذ 10 ساعات

سبحان الله ..

.. من له حيلة فليحتال ..

[ عدد التعليقات: 7902 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يكفينا شره وأذاه..

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