فيديو مثير لثعبان يهرب من الصيد بحيلة خبيثة

واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو عن مكر ثعبان “Hognose”المعروف بخبثه حينما حاول صياد الإمساك به في ولاية ميرلاند الأمريكية .

وأظهر الفيديو الثعبان الخبيث وهو ينقلب فجأة على ظهره ويفتح فمه مخرجاً لسانه ليدعي أنه ميت ، عندما شعر بعدم قدرته على الهرب من الصيد .

وعلق” فيل براور ” الأمريكي الذي وثق المشهد كاشفاً عن قدرات الثعبان العجيبة عندما حاول صيده ، قائلاً : ما إن حاولتُ الإمساك به تَظَاهر بأنه ميت، وحتى حين حاولت إعادته لوضعه الطبيعي على بطنه، عاد وانقلب مرة أخرى في ثوانٍ .