فيديو مثير لثعبان يهرب من الصيد بحيلة خبيثة
كشف مقطع فيديو عن مكر ثعبان “Hognose”المعروف بخبثه حينما حاول صياد الإمساك به في ولاية ميرلاند الأمريكية .
وأظهر الفيديو الثعبان الخبيث وهو ينقلب فجأة على ظهره ويفتح فمه مخرجاً لسانه ليدعي أنه ميت ، عندما شعر بعدم قدرته على الهرب من الصيد .
وعلق” فيل براور ” الأمريكي الذي وثق المشهد كاشفاً عن قدرات الثعبان العجيبة عندما حاول صيده ، قائلاً : ما إن حاولتُ الإمساك به تَظَاهر بأنه ميت، وحتى حين حاولت إعادته لوضعه الطبيعي على بطنه، عاد وانقلب مرة أخرى في ثوانٍ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85640 ] نشر منذ 10 ساعات
سبحان الله ..
.. من له حيلة فليحتال ..
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7902 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكفينا شره وأذاه..