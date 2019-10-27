بالفيديو.. اعترافات أسير حوثي تكشف تصرف «الجبناء» عند أول تهديد من الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

كشف الجيش اليمني عن اعترافات أسير حوثي تم القبض عليه مع عدد من عناصر الميلشيات الحوثية بمحافظة حجة .

ولم يتردد الأسير الحوثي الذي أبدى ندمه في الكشف عن فضائح القادة الحوثيين واصفاً إياهم بالجبناء وأنهم يبقون في الصفوف الخلفية بينما يدفعون بالشباب المغرر بهم في المقدمة وينسحبون مع أول تهديد .

وأشار إلى تمكن الجيش اليمني من قتل وإصابة العشرات من صفوف الحوثيين الذين لم يحرزوا تقدم في جبهة الساحل .

كما كشف عن فضائح الميلشيات وعبثها بأمن اليمن وأبسط حقوق الشعب اليمني بمختلف فئاته ، مبدياً ندمه على الإلتحاق بهم .

وأوضح الأسير كيف غرر به الحوثيون عندما أقنعوه بتلقي دورة ثقافية في صنعاء ليفاجأ بهم يدربوه على القتال ، موجهاً التحذير لأمثاله من الشباب قبل الإنخداع بخطابات الحوثيين الذي يضحون بالشباب من أجل مصالحهم .