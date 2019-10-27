اتهام شاب بإزعاج فتاة بسبب كلمة «بحبك»
اتُهم ” شابًا آسيويًا ” في الإمارات بإزعاج فتاة، من خلال إرسال رسائل غرامية على تطبيق ” واتساب “ تنص على كلمة ” بحبك ” .
وتقدمت ” الفتاة ” بشكوى إلى مركز الشرطة، تفيد بإرسال الشاب رسائل غرامية لها مدة عام كامل من خلال 5 أرقام هاتفية؛ ما تسبب في إزعاجها.
وأفاد المتهم أنه كان يحب ” الفتاة ” وكان على علاقة معها قبل أن تقرر قطع العلاقة بينهما، لكنه أصر على الاستمرار معها لأنه يحبها.
وقررت المحكمة تحديد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85640 ] نشر منذ 10 ساعات
العفن ينخر في الساس من الأساس ,,
,, كلاكما بالخطا سواء ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44163 ] نشر منذ 8 ساعات
الله المستعان
fares[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 8 ساعات
يا خى ما له داعي رمية الوجه هذه ما تباك اتركها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14427 ] نشر منذ 4 ساعات
زان تالي الحب😊😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44163 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44163 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه