اتهام شاب بإزعاج فتاة بسبب كلمة «بحبك»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اتُهم ” شابًا آسيويًا ” في الإمارات بإزعاج فتاة، من خلال إرسال رسائل غرامية على تطبيق ” واتساب “ تنص على كلمة ” بحبك ” .

وتقدمت ” الفتاة ” بشكوى إلى مركز الشرطة، تفيد بإرسال الشاب رسائل غرامية لها مدة عام كامل من خلال 5 أرقام هاتفية؛ ما تسبب في إزعاجها.

وأفاد المتهم أنه كان يحب ” الفتاة ” وكان على علاقة معها قبل أن تقرر قطع العلاقة بينهما، لكنه أصر على الاستمرار معها لأنه يحبها.

وقررت المحكمة تحديد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.