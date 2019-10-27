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اتهام شاب بإزعاج فتاة بسبب كلمة «بحبك»

اتهام شاب بإزعاج فتاة بسبب كلمة «بحبك»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

اتُهم ” شابًا آسيويًا ” في الإمارات بإزعاج فتاة، من خلال إرسال رسائل غرامية على تطبيق ” واتساب “ تنص على كلمة ” بحبك ” .

وتقدمت ” الفتاة ” بشكوى إلى مركز الشرطة، تفيد بإرسال الشاب رسائل غرامية لها مدة عام كامل من خلال 5 أرقام هاتفية؛ ما تسبب في إزعاجها.

وأفاد المتهم أنه كان يحب ” الفتاة ” وكان على علاقة معها قبل أن تقرر قطع العلاقة بينهما، لكنه أصر على الاستمرار معها لأنه يحبها.

وقررت المحكمة تحديد الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85640 ] نشر منذ 10 ساعات

العفن ينخر في الساس من الأساس ,,

,, كلاكما بالخطا سواء ..

[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 8 ساعات

يا خى ما له داعي رمية الوجه هذه ما تباك اتركها

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