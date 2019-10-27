حبوب «منع الحمل» تفقد شعبيتها بين النساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة استطلاعية أن حبوب منع الحمل التي أحدثت ثورة طبية عند ابتكارها، بدأت تفقد شعبيتها لصالح الوسائل الأكثر راحة.

وكشف استطلاع أجرته مجلة ” كوزموبوليتان “ لعام 2018، أن 70٪ من المشاركات أنهن توقفن عن استخدام حبوب منع الحمل، بينما قال 25٪ من النساء أنهن يستخدمن اللولب أو يفكرن في استخدامه.

وأوضحت الدراسة أن عامل الراحة لعب دورًا كبيرًا في ميل النساء للتخلي عن حبوب منع الحمل، حيث تتطلب الحبوب الفموية أن تتذكرها المرأة يوميًّا.

بينما لا تحتاج وسائل الحمل المستدامة مثل ” اللولب ” ، سوى إجراء بسيط وسريع لدى الطبيب لتعمل لسنوات.