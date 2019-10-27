خلاف قوي بين زوجين على متن طائرة الخطوط السعودية يؤخرها عن الإقلاع نصف ساعة
شهدت رحلة الخطوط السعودية “SV871” المتجهة من الفلبين إلى جدة أمس السبت موقف غريب من نوعه تسبب في تأخير إقلاع الطائرة عن موعدها المحدد بنحو نصف ساعة .
وفي التفاصيل ، فقد تطور خلاف بين زوجين إلى حد مشادة كلامية حادة وتراشق للألفاظ وسط مخاوف الركاب من تطور الموقف لشجار بالأيدي أو أذى جسدي .
واستمرت المشادة على متن الطائرة حتى تمكن طاقم الطائرة من فضها وتهدئة الزوجين ، فيما تم إسعاف الزوجة التي شعرت بضيق تنفس وألم في الصدر ، لينتهي الموقف بالتأخير نصف ساعة عن موعد الإقلاع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85596 ] نشر منذ 1 ساعة
الصلح خير ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7897 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياللهم،إنا نسألك:-
سترك
وهداك
وعفوك
ورضاك..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7897 ] نشر منذ 45 دقيقة
ياللهم،إنا نسألك:-
سترك
وهداك
وعفوك
ورضاك..
الغامدي[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 45 دقيقة
كنت في فندق والغرفه إلى جنبي فيها ٢ يتصارخون ماقدرت انام الرجال يقول انتي ماتحترمين اهلي وهي تقول مالك دخل وووو المهم دقيت على الاستقبال قلت الغرفه إلى جنبي ماخلوني انام بس هواش قال ابشر
ماقصر دق بابهم وقلهم الجيران يشتكون من صراخكم بعدها هجدو…. مدري وش مصبر الرجال على هذي المره
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14423 ] نشر منذ 37 دقيقة
كان هجدو لين ينزلون😊😂😂
fares[ عدد التعليقات: 915 ] نشر منذ 37 دقيقة
يا خي والله تحس انك في فيلم هندي ماشي حدة في الصوت ومشادة كلامية مترتفعة طيب وتراشق بالالفاظ ماشي ما قلنا لكن وسط الطيارة يكون بينهم تشابك بالايدي شويه كنه قوية ولا لا
والله واسعة
بعدين تحصل خلافات زوجية في كل مكان وزمان
الحمدلله على كل حال
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9160 ] نشر منذ 17 دقيقة
الخلافات التي تصل حد الصراخ بين الزوجين ولوحدهما مشكله فما بالك امام الناس-
النقاش في حدود المعقول راحه للقلب والراس -ولا تخلو الحياه الزوجيه من المنغصات-