أبل تحذر من الاتصال بالإنترنت لبعض مستخدمي آيفون

وكالات(صدى):

حذرت شركة ” أبل ” الأمريكية، أصحاب بعض الإصدارات من هواتف ” آيفون ٥ ” من أن الاتصال بالإنترنت قد يضعهم في خطر داهم؛ حيث أن التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتفهم الذي تمّ طرحه في 15 أكتوبر الجاري، قد يجعل اتصالهم بالإنترنت خطراً عليهم.

وقالت ” أبل ” أن تحديثاً جديداً سيتم إصداره في شهر نوفمبر المقبل، والذي يحدث تغييرات كبيرة في منظومة التعرف على المواقع الجغرافية “GPS “؛ لافتة إلى أن المشكلة تتمثل في أنه بمجرد تحميل التحديث، وعند فتح خدمات الخرائط، ستبدأ التنبيهات والإشعارات في ملء الشاشة.

وأشارت إلى أن ذلك ما سيعوّق على المستخدم استخدامها خلال اتصاله بالإنترنت، كما سيعمل هذا التحديث على تعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالإنترنت، مثل البريد الإلكتروني وتصفح الويب ومتجر التطبيقات ” آب ستور “، وخدمة التخزين السحابية “آي كلاود “.

ومن المنتظر، أن يتم طرح التحديث رسمياً لنظام تشغيل هواتف “آيفون 5” في يوم 3 نوفمبر المقبل؛ بينما أكدت الشركة أنه في حال واجه أيّ مستخدم صعوبة في استخدام هاتفه، يمكنه تشغيل النسخ الاحتياطية أو استعادة الجهاز إلى ضبط المصنع.