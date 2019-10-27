الشؤون الصحية ببيشة تنظم دورة تدريبية وتستهدف 165 ممرض وممرضة

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت مديرية الشؤون الصحية ببيشة ممثلة في إدارة التمريض بصحة بيشة دورة تدريبية بعنوان “فن التواصل بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمة” في مركز التدريب تحت إشراف المحاضر عبدالرحمن العروي واستهدف البرنامج ١٦٥ ممرض وممرضة من العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية .

‫بدأت الدوره بكلمة ترحيبية من مدير إدارة التمريض بصحة بيشة صالح بن سويد الغامدي أكد على الإتصال ودوره الفعال في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وأهمية معالجة كافة المعوقات التي تحد من فعالية الإتصال مع المريض والمراجع للحد من الشكاوي والمشاكل التي تواجه المرضى داخل المراكز الصحية وشكر القائمين على الدورة والمنظمين على جهودهم متمنياً أن تحقق الهدف المنشود.

وستناقش الدورة عدد من الموضوعات من اهمها تعريف عملية الإتصال وعناصره، ومستويات الإتصال، وتحدث المحاضر عبدالرحمن العروي عن عوامل نجاح عملية الإتصال بين الممارس الصحي ومتلقي الخدمة، وكيف يتم إيصال رأيك للجمهور دون الإساءة اليهم، وتحدث أيضاً عن أفضل القواعد لجذب من أمامك لوجهة نظرك، تلا ذلك الحديث عن معوقات الإتصال والحلول الممكنة وكذلك تحدث عن أنماط الشخصيات وكيفية التعامل معاها بالشكل الصحيح وفي نهاية الدورة تحدث العروي عن كيفية التعامل مع الجمهور بشكل أفضل.

أخيراََ تم فتح باب النقاش بعد نهاية الدورة حيث طرحت بعض النقاط المهمه حول كيفية الحلول الممكنة للحد من معدل الشكاوى، حيث أن معظم الشكاوي هي بالاحرى مشاكل تحتاج الى حلول ومعالجة قبل ان تتحول الى شكوى

وفي الختام قدم مدير التمريض بصحة بيشة صالح بن سويد الغامدي شكره وتقديره للمدرب عبدالرحمن العروي وذكر أن التدريب هدفه تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الجودة لتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة في المستشفى.

الجدير بالذكر ان المستهدفين ١٦٥ ممرض وممرضة تم توزيعهم علي ٥ أيام مدة الدورة والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ب ١٠ ساعات تعليم .