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جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تعلن عن وظيفة هندسية شاغرة بالرياض

جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تعلن عن وظيفة هندسية شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى “مهندس ميداني ” للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة كالتالي :

– درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية أو الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها.
– مهارات التحليل الفني.
– خبرة في مجال الخدمات في أنظمة التصوير الوعائي والأشعة السينية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل بشكل مستقل .
– المعرفة بمعايير العمل والجودة العالية.

وأبانت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظيفة عبر الرابط التالي : هنا

 


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