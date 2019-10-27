جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تعلن عن وظيفة هندسية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى “مهندس ميداني ” للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة كالتالي :

– درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية أو الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها.

– مهارات التحليل الفني.

– خبرة في مجال الخدمات في أنظمة التصوير الوعائي والأشعة السينية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على العمل بشكل مستقل .

– المعرفة بمعايير العمل والجودة العالية.

وأبانت الشركة أنه يمكن التقديم على الوظيفة عبر الرابط التالي : هنا