أول تعليق من سيميوني عقب فوز أتلتيكو مدريد الصعب على بلباو

ماجد محمد(صدى):

عبر المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق غلى أثلتيك بلباو بهدفين دون رد في الجولة 10 لليغا في “يوم استثنائي” مع الجماهير، لافتا إلى أن لاعبيه لا يعرفوا “طريقاً آخر” سوى أن “يظلوا متحدين” سواء في الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة.

وأبان سيميوني:” كانت ليلة استثنائية وبدأت بطريقة جيدة، بأداء كبير للحارس الأفضل في العالم (يان أوبلاك)، عانينا في بعض فترات الشوط الأول، لاسيما في الكرات الثابتة، ولكننا كنا خطرين للغاية في الهجمات المرتدة”.

ولفت سيميوني: “الأداء تغير في الشوط الثاني، وقدمنا ما لم نقدمه في المباراة الماضية أمام فالنسيا: الخروج بالهجمة المرتدة، بالإضافة للهدوء في الاحتفاظ بالكرة، التغييرات ساهمت بضخ طاقة جديدة في الفريق، قدمنا مباراة طيبة، والجميع غادر سعيداً بسبب حالة الهدوء هذه”، مبينا:”كانت ليلة رائعة مع أفضل جماهير في إسبانيا، ومرة أخرى شعرنا بدمهم الكبير لنا”.

وتابع: “لا نعرف طريقاً آخر، عندما نفوز أو نتعادل أو حتى في الخسارة، الأمر ليس فقط عند الفوز، علينا أن نبقى متحدين دائماً، أمامنا عمل كثير لنقوم به، نعرف طريقنا جيداً، ونحتاج لتكاتف جميع عناصر النادي”.