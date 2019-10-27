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أفضل الأطعمة لإنتاج الكولاجين الهام لجمال بشرتك ونضارتها

أفضل الأطعمة لإنتاج الكولاجين الهام لجمال بشرتك ونضارتها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحاول كل فتاة إظهار جمال بشرتها ونضارتها ، وقد تلجأ إلى إستخدام العديد من مستحضرات التجميل أو العلاجات بلا فائدة نتيجة لنقص عناصر غذائية هامة بالجسم تؤثر مباشرةً على البشرة .

وينصح خبراء التجميل بأهمية تناول تلك الأطعمة الغنية بالكولاجين والعناصر الهامة لبشرتك لجمالها طبيعياً :

1- الأسماك ، إذ تحتوي على كميات من الدهون الصحية والأحماض الأمينية الهامة لبشرتك .
2- البيض ، فهو هام للعظام والبشرة معاً ويحتوي البياض على حمض البرولين اللازم لإنتاج الكولاجين .
3- الدجاج ، وخاصةً رقبة الدجاج والغضاريف فهي تحتوي على كميات كبيرة من الكولاجين.
4- الفواكهة التي تحتوي على فيتامين سي ، كالجوافة والتوت والجريب فروت ، لأنه فيتامين هام لإنتاج الكولاجين ، كما تحتوي على مضادات الأكسدة لمحاربة الشيخوخة .


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