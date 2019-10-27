حقيقة رحيل «فينيسيوس جونيور» عن ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

انتشرت إشاعات مؤخرًا حول احتمالية رحيل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد في الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

فيما كشفت تقارير صحفية أسبانية أن ” فينيسيوس ” أغلق تمامًا ملف الرحيل من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ويرغب في إثبات وجوده مع كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويركز ” فينيسيوس ” خلال ما تبقى من الموسم الجاري على القتال مع الفريق، وإقناع ” زيدان ” بضرورة استمراره وعدم التفريط فيه.

كما ذكرت التقارير أن إدارة النادي الملكي ترى أن ” فينيسيوس ” يمثل مستقبلاً للنادي الإسباني، ولا ترغب أبدًا في التفريط في خدمات اللاعب، مبينة أنها ستمنحه منحه الفرصة كاملة لإثبات وجوده مع الميرينغي.