حقيقة رحيل «فينيسيوس جونيور» عن ريال مدريد
انتشرت إشاعات مؤخرًا حول احتمالية رحيل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد في الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
فيما كشفت تقارير صحفية أسبانية أن ” فينيسيوس ” أغلق تمامًا ملف الرحيل من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ويرغب في إثبات وجوده مع كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ويركز ” فينيسيوس ” خلال ما تبقى من الموسم الجاري على القتال مع الفريق، وإقناع ” زيدان ” بضرورة استمراره وعدم التفريط فيه.
كما ذكرت التقارير أن إدارة النادي الملكي ترى أن ” فينيسيوس ” يمثل مستقبلاً للنادي الإسباني، ولا ترغب أبدًا في التفريط في خدمات اللاعب، مبينة أنها ستمنحه منحه الفرصة كاملة لإثبات وجوده مع الميرينغي.
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