5 طرق فعالة لتصغير المعدة بلا جراحة أو أدوية

أميرة خالد(صدى):

يلجأ البعض إلى جراحة تصغير المعدة كأحد الحلول لتقليل كمية الطعام ومن ثم فقدان الوزن ، إلا أن الكثيرون يخشون خوض التجربة وإجراء الجراحات .

وكشف الأطباء عن 5 طرق فعالة لتصغير المعدة تلقائياً دون جراحات أو حتى أدوية ، وهي كالتالي :

1- تقليل الدهون ، إذ أن زيادته تسبب بقاء الطعام في المعدة فترة أطول نظراً لصعوبة الهضم وبالتالي تمديد جدار المعدة.

2- تناول البقوليات والحبوب الكاملة : فلأنها تساعد على الشبع ستستهلك كمية أقل من الطعام مما يمنع توسع المعدة .

3- عدم الإنتظار للشبع : فلا تنتظر حتى تمتلأ معدتك تماماً ، وعليك بالإكتفاء حتى الشعور بعدم الجوع والإرتياح ، حتى لا يتمدد جدار المعدة .

4- تناول وجبات صغيرة متعددة : فإذا قسمت وجباتك على مدار اليوم لـ5 أو 6 وجبات لن تشعر بالجوع فجأة وبالتالي لن تقبل على الطعام بشدة مما يسبب زيادة السعة لمعدتك والجوع أكثر في المرات القادمة .

5- مضغ الطعام جيداً : لأنه يساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام بالمعدة وعدم اتساعها .