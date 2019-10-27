حسن معاذ يؤكد منافسة الشباب على الدوري

نواف السالم(صدى):

كشف حسن معاذ، لاعب فريق الشباب، أن فريقه يسعى إلى الحصول على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كما أشاد برئيس ناديه خالد البلطان.

وأوضح حسن معاذ: ” انتهيت من المرحلة الأخيرة لعلاجي من الإصابة، وسأنضم للتدريبات الجماعية للفريق الشبابي قريبًا، وانتصرنا في آخر مباراتين على ملعبنا بالدوري ونتمنى يكون القادم أجمل ” .

وأضاف: ” شهادتي في خالد البلطان مجروحة، وحققنا معه الكثير من البطولات، ونسعى لتكرار ذلك وسط تواجده بإذن الله “؛ بينما قال: ” مرت فترة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيرفي رينارد، وأظن أن له نظرة على المدى البعيد، ونتمنى له التوفيق “.

وتابع لاعب الشباب: ” لدينا أهداف ونتعقبها خطوة بخطوة ومنها المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتحقيق كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والبطولة الغالية علينا كأس الملك “.