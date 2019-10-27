حسن معاذ يؤكد منافسة الشباب على الدوري
كشف حسن معاذ، لاعب فريق الشباب، أن فريقه يسعى إلى الحصول على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كما أشاد برئيس ناديه خالد البلطان.
وأوضح حسن معاذ: ” انتهيت من المرحلة الأخيرة لعلاجي من الإصابة، وسأنضم للتدريبات الجماعية للفريق الشبابي قريبًا، وانتصرنا في آخر مباراتين على ملعبنا بالدوري ونتمنى يكون القادم أجمل ” .
وأضاف: ” شهادتي في خالد البلطان مجروحة، وحققنا معه الكثير من البطولات، ونسعى لتكرار ذلك وسط تواجده بإذن الله “؛ بينما قال: ” مرت فترة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيرفي رينارد، وأظن أن له نظرة على المدى البعيد، ونتمنى له التوفيق “.
وتابع لاعب الشباب: ” لدينا أهداف ونتعقبها خطوة بخطوة ومنها المنافسة على الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وتحقيق كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والبطولة الغالية علينا كأس الملك “.
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