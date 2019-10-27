بالصورة.. أميرة محمد تصدم الجمهور بعد عمليات التجميل وترد علي منتقديها بعبارات لاذعة

المنامة(صدى):

نشرت الفنانة البحرينية أميرة محمد صورة جديدة لها بعد عمليات التجميل ، تسببت في صدمة كبيرة للجمهور وهجوم كبير عليها .

وأظهرت الصورة تغير لافت في وجهها ما دفع عدد كبير من المتابعين للسخرية والإنتقاد ، بينما لم تصمت الفنانة البحرينية وردت عليهم بشكل حاد.

وانتقدتها متابعة قائلة : “كأنك من عارضات السيرك”، لترد عليها “واو حلو السيرك فن جميل وممتع للأطفال وعنصر إبهار.. وعارضات السيرك يستغلون وهذا جزء من عملهم أفضل من واحدة تافهة ماسكة الجوال وبس تنتقد وتتنمر.. اشغلي نفسك بشي مفيد

بينما قال آخر ” وجهك ما بيه جمال أو جاذبية ” ، وآخر ” من كتر الشفط والعمليات ، لترد قائلة : ياربي شنو نسوي بعد كلي عمليات تجميل .

يشار إلى أن الفنانة البحرينية أثارت الجدل بعد ظهورها أمام جمهور المملكة بملابس غير محتشمه ومخالفة للتقاليد، ما دفعها للإعتذار .