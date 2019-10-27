فيديوهات تكشف عن سيناريو مقتل أبوبكر البغدادي في إدلب 

دمشق(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا لقطات لمعارك دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو المكان الذي أكدت وسائل إعلام أمريكية إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي “قتل” فيه.

وأشار مغردون سوريون من إدلب، إلى وقوع عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، في مقدمتها ثماني مروحيات والطيران الحربي التابع للتحالف، وسمعت أصوات قصف عنيف بالمنطقة، حيث انتشرت مقاطع الفيديو تزامنا مع الأنباء عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأميركية في قرية باريشا.

ونفذت وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.

يذكر أن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته.